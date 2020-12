Weitefeld

Die Ortsgemeinde Weitefeld möchte für zukünftige Bestattungen den Friedhof in Oberdreisbach erweitern. Da aber in Weitefeld die Möglichkeiten für Wiesengräber aktuell nur noch sehr begrenzt sind, gibt es die Option, eine Wiesenfläche unterhalb der Friedhofshalle dafür zu nutzen, um die Zeit bis zur Erweiterung des Gottesackers in Oberdreisbach zu überbrücken. Hierzu müsste aber dort aufgeschüttet werden. Der Ortsgemeinderat befürwortete bei zwei Gegenstimmen diese von Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler vorgestellte Planung. Die Kosten sollen bis zur nächsten Bauausschusssitzung ermittelt werden.