In England, Dänemark und Schweden etwa sind die Corona-Regeln bereits passé, und nach dem Corona-Gipfel zeichnet sich nun scheinbar auch in Deutschland ein Kurswechsel ab: Ab dem 4. März gilt wieder 3 G in der Gastronomie, ab dem 20. März sollen dann laut Internetseite der Bundesregierung „die weitreichenden Corona-Regeln zurückgefahren werden“. Atmen Gastronomen nun auf? Die Rhein-Zeitung hat bei Kultkneipen im Oberkreis des AK-Landes nachgefragt.