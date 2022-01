„Es war nicht so, es war eine Reaktion, weil ich wütend war. Ich hatte Langeweile.“ So äußerte sich gestern ein 23-jähriger Mann mit arabischen Wurzeln vor der Ersten Strafkammer des Koblenzer Landgerichts. Laut Anklage hat er am 8. Juli 2021 in der Tiefgarage des S-Forums in Betzdorf eine 15-Jährige vergewaltigt. Außerdem soll er zwei Wochen zuvor in einer Spielhalle im Raum Betzdorf unter Alkoholeinfluss eine Mitarbeiterin sexuell belästigt haben.