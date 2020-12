Betzdorf/Gebhardshain

Es geht, wenn man will: Die Verbandsgemeinde Betzdorf/Gebhardshain wird die Großturnhalle in Gebhardshain mit Auflagen für den Trainingsbetrieb öffnen. Damit entscheidet die Verbandsgemeinde konträr zum Kreis Altenkirchen, der die Hallen in seiner Trägerschaft weiter geschlossen halten will, obwohl das Land Rheinland-Pfalz eine Öffnung der Turnhallen erlaubt und dies beispielsweise in der Nachbarregion, dem Westerwaldkreis, rege praktiziert wird.