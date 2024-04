Plus Betzdorf Entführung in Betzdorf: Spurensicherung findet Pistole in Gartenlaube Von Thomas Leurs i Nahe des Betzdorfer Bahnhofs soll es Ende September 2023 zu einer gewaltsamen Entführung gekommen sein. Seit Anfang März müssen sich fünf Angeklagte - ein Syrer und vier Afghanen - vor dem Landgericht in Koblenz verantworten. Foto: Thomas Leurs Ende September vergangenen Jahres ist ein junger Mann aus Betzdorf nach Kassel verschleppt worden, um Lösegeld in fünfstelliger Höhe zu erpressen (wir berichteten mehrfach). Schnell kann die Polizei die Angeklagten dingfest machen. Im jüngsten Verhandlungstag im Landgericht Koblenz geben nun die beteiligten Polizisten über die Rettungsaktion Details an. Und berichten von einer gefundenen Pistole, die bereits für mutmaßliche versuchte Morde genutzt worden ist. Lesezeit: 3 Minuten

Zum Hintergrund: Am 26. September 2023 haben drei junge Männer den 26-jährigen Nadim K. (alle Namen geändert) am Betzdorfer Bahnhof zu später Stunde gezwungen, in ein Auto zu steigen. Davor hatte es Streit zwischen den Dreien und Nadim K. gegeben. Mutmaßlich ging es um ein Geschäft unter Kleinkriminellen, das aus ...