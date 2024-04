Plus Betzdorf/Koblenz

Entführung am Betzdorfer Bahnhof: Angeklagte sehen sich eher als Opfer

Von Thomas Leurs

i Am späten Abend im September 2023 wurde ein junger Mann am Betzdorfer Bahnhof nach Kassel entführt. Fünf Männer müssen sich wegen erpresserischen Menschenraubs vor der 3. Strafkammer des Koblenzer Landgerichts verantworten. Foto: Thomas Leurs

Ein junger Mann wird in Betzdorf am Bahnhof im September vergangenen Jahres entführt. Drei Männer bringen ihn nach Kassel, fesseln ihn in einer Gartenlaube und verlangen von seinem Bruder Lösegeld. Einen Tag später kann sie fassen. Am Landgericht Koblenz kommen die Angeklagten nun zu Wort. Und sorgen mehr für Verwirrung als Aufklärung.