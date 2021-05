Einmal kurz die Holzrampe rauf und dann rein ins Vergnügen, bis das Wasser schön spritzt. Entenküken „Harry“ hat viel Spaß im selbst gebauten „Schwimmbecken“ bei den Köhlers in Herdorf. Die kleine Stockente ist etwa vier Wochen alt und wird von Katharina Köhler in Herdorf aufgezogen. Und das kam so: