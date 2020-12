Kreis Altenkirchen

Torsten Walterschens Telefon steht derzeit kaum still. Der Garten- und Landschaftsbauer verzeichnet mit seiner Firma Towa – Licht im Garten aus Seifen erheblich mehr Anfragen, allerdings, so sagt er, seien diese kaum mehr zu erfüllen – besonders, wenn jemand jetzt noch von einem Pool im eigenen Garten träumt. „Selbst wenn ich terminlich noch etwas anbieten könnte, geht derzeit gar nichts. Durch die Wahnsinnsnachfrage europaweit ist nirgendwo mehr Material zu bekommen, sei es für Poolfolie, Technik oder andere Dinge. Da gibt es derzeit mehrere Monate Wartezeit“, so Walterschen.