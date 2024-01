Plus Herdorf/Struthütten Engagierter Seelsorger ist jetzt im Ruhestand: Pfarrer Peter Zahn in Herdorf verabschiedet Nach mehr als 35 Dienstjahren wurde Pfarrer Peter Zahn in einem großen Festgottesdienst feierlich aus seinem Amt als Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Herdorf/Struthütten verabschiedet.

Die Kirche in Herdorf war am Silvesterabend voll besetzt, als der stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums der Kirchengemeinde, André Lopata, die Gemeinde und besonders Pfarrer Peter Zahn zum Gottesdienst begrüßte. Dabei war der festliche Rahmen des Gottesdienstes bereits abgesteckt: Der Posaunenchor des CVJM Struthütten musizierte gemeinsam mit Sebastian Strunk an der ...