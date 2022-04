Turm- und Wanderfalken in der Region bekommen ein neues Zuhause: Die Firma Amprion brachte unter der Woche in Dauersberg, an einem Hochspannungsmasten, einen Nistkasten für die Greifvögel an. Mit dabei waren Landrat a.D. Michael Lieber, Friedrich Klein, zweiter Vorsitzender der BUND-Kreisgruppe Altenkirchen sowie Wolfgang Stock, Obmann für Naturschutz im Landesjagdverband.