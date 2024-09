Plus Fensdorf

Emotionaler Bericht als Appell für Organspende: Gesundheitstag in Fensdorf

Von Emily Roos

i Erik Becker (von links), Klaus Kohlhas, Frank Albrecht und Isabelle Hornburg klärten beim Gesundheitstag in Fensdorf über das Thema Organ- und Gewebespende auf. Foto: Emily Roos

Schon seit mehr als 25 Jahren findet jährlich der Gesundheitstag in Fensdorf statt. Ausgerichtet von der Gebhardshainer Gemeinschaftspraxis, einer Praxis mit diabetologische Schwerpunktpraxis, stand in den vergangenen Jahren hauptsächlich das Thema Diabetes im Vordergrund. In diesem Jahr war das nicht so.