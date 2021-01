Emmerzhausen

Wachstumswahn, Zerstörung von Lebensräumen, Industriepolitik von vorgestern – selten hat eine vergleichsweise kleine Ortsgemeinde wie Emmerzhausen derart heftige Vorwürfe einstecken müssen. Absender: der Vorsitzende der Naturschutzinitiative (NI). Harry Neumann hatte vor Jahresfrist nicht nur die wieder aufkeimenden Windkraftpläne für den Stegskopf gegeißelt, sondern auch die Pläne für ein Logistikzentrum auf dem Areal des früheren Truppenlagers. In Emmerzhausen will man die Angriffe nicht so stehen lassen.