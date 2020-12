Elkenroth: Vorkaufsrecht für das Baugebiet „Heistern II“ gesichert

Elkenroth

Die Ortsgemeinde Elkenroth plant die Ausweisung eines weiteren Wohngebietes im Anschluss an das bestehende Wohn- beziehungsweise Bebauungsplangebiet „Heistern“. Dafür beschloss der Ortsgemeinderat bei der Sitzung am Mittwochabend im Bürgerhaus, eine Vorkaufsrechtsatzung für den Bereich „Baugebiet Heistern II“ zu erlassen. Denn dieser Bereich ist im noch gültigen Flächennutzungsplan der ehemaligen Verbandsgemeinde Gebhardshain als „landwirtschaftliche Fläche“ dargestellt. Daher besteht für diesen Bereich kein allgemeines Vorkaufsrecht, sondern kann nur durch ein Satzungsvorkaufsrecht begründet werden. Im Grunde genommen geht es darum, dass, wenn jemand in diesem Bereich in Zukunft ein Grundstück verkauft, die Ortsgemeinde ein Vorkaufsrecht hat.