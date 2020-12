Elkenroth

„Elkenroth wurde als Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung anerkannt. Die Urkunde wurde uns postalisch zugeschickt“, konnte Ortsbürgermeister Peter Schwan in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates im Bürgerhaus verkünden. Das ermöglicht der Ortsgemeinde, auf Unterstützungsleistungen zurückzugreifen und weitere Dorferneuerungsprojekte in Gang zu bringen.