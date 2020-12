Elkenroth

Ein schönes Jubiläum hätte am kommenden zweiten Adventssonntag in Elkenroth angestanden: der 50. Seniorennachmittag. Dieser wird seit 1970 traditionell vom Jungmännerverein Elkenroth (JVE) ausgerichtet und sollte auch diesmal als ein Tag des Mit- und Füreinanders der Generationen gebührend gefeiert werden. Doch aufgrund der Corona-Pandemie ist dies – wie so vieles andere in diesem Jahr – leider nicht möglich.