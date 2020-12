Wissen

Der Blick richtet sich nach Dänemark, zum Wattenmeer und an die niederländische Küste – doch es geht nicht um Orte, nicht um Koordinaten. Denn es gibt viel mehr zu entdecken „Vor dem Horizont“, so der Titel der Kunstausstellung von Ekkehard Dammann, die aktuell im Kulturwerk in Wissen zu sehen ist. Mit diesen „Nordlichtern“ zeigt der Arbeitskreis Kultur („Wissener Eigenart“) erneut, welche Kraft auch unter Corona-Bedingungen in ihm steckt.