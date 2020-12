Kirchen

Die Goldene Hochzeit, die Diamantene und nun die Eiserne Hochzeit im Blatt: „Wir machen euch von der Zeitung Arbeit“, sagt Karl Böhmer und lacht. Über drei Ehejubiläen von Karl und Antonie Böhmer geborene Eisel aus Kirchen kann die RZ berichten. Am 3. August 1955, also vor 65 Jahren, haben sie in der katholischen Pfarrkirche St. Michael in Kirchen geheiratet.