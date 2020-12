„Eiserne“ bei den Meisters in Ölsen: Nachbarn halfen mit gutem Geschirr zur Hochzeit aus

Ölsen

Die Zeiten waren andere, als sich Irene (geborene Bitzer) und Herbert Meister am 2. Dezember 1955 auf dem Standesamt in Altenkirchen das Jawort gaben und am selben Tag in Hilgenroth kirchlich heirateten. Ermessen lässt sich das an den Umständen, unter denen anschließend im Kreis der Verwandten, Freunde und Nachbarn daheim in Ölsen gefeiert wurde. Es fanden sich so viele Gäste ein, dass bei Nachbarn das gute Geschirr und festliche Tischtücher geliehen werden mussten, erinnern sich die Ehejubilare. Das seltene Fest der Eisernen Hochzeit kann heute wegen Corona nicht so groß gefeiert werden, doch das trübt nicht den Rückblick auf ein bewegtes gemeinsames Leben.