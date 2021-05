Einziger Kandidat für den Ortschef von Mudersbach: Christian Peter (SPD) will würdiger Nachfolger von Maik Köhler werden

Völlig unerwartet hat der Tod des erst 44-jährigen Maik Köhler im Februar Politik und Menschen in der Verbandsgemeinde Kirchen getroffen. Er war VG-Chef von Kirchen und Ortsbürgermeister von Mudersbach in Personalunion. Am Sonntag, 6. Juni wird für beide Ämter ein Nachfolger gewählt. Den Mudersbachern steht an diesem Tag lediglich der 42-jährige Christian Peter zur Auswahl. Im RZ-Gespräch zeigt er sich hoch motiviert, den Bürgern ein würdiger Nachfolger von Maik Köhler zu sein – und wie bei Köhler tritt auch bei Peter die Parteipolitik in den Hintergrund, wenn es um die Heimat geht.