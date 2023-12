Einstimmung in die Adventszeit: Bollnbacher Blasorchester begeistert Herdorf

Die Welt ist voller negativer Schlagzeilen. Umso mehr begeisterte das traditionelle Adventskonzert des Bollnbacher Blasorchesters am Freitagabend in der katholischen Kirche in Herdorf unter der musikalischen Leitung des Dirigenten Andreas Glöckner. Wieder einmal hatte dieser ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und einen wunderbaren Klangteppich gewebt, der für jeden Geschmack etwas bot.