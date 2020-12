Brachbach

Die Ortsgemeinde Brachbach beabsichtigt, die Spielplätze in der Austraße und in der Sportstraße umzugestalten. Der Ortsgemeinderat stimmte einmütig den Plänen zu. In erster Line sollen auf den beiden Anlagen ungenutzte Flächen neu gestaltet werden. Der Fokus soll hierbei auf Spielbereiche für Kinder unter drei Jahren gelegt werden.