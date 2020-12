Gebhardshain

Ein brennendes Stoppelfeld am Ortsausgang Gebhardshain (Richtung Schwedengraben) sorgte Freitagabend für einen größeren Einsatz der Feuerwehren. Das Feld brannte auf einer Fläche von mehreren Tausend Quadratmetern. In der Nähe befand sich der Wald. Ziel war es nun, das Übergreifen der Flammen auf den Wald zu verhindern. „Das ist schließlich mit vereinten Kräften auch gelungen“, so Markus Beichler, stv. Wehrleiter der Verbandsgemeindefeuerwehr Betzdorf-Gebhardshain.