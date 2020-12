Scheuerfeld

Zwei moderne Gleisstopfmaschinen und zwei Schotterpflüge waren am Wochenende im Bereich des Scheuerfelder Bahnhofs im Einsatz. Für die Gleisertüchtigung und Erneuerung von Weichen musste der Bahnübergang (Bahnhofstraße, K 106) in Scheuerfeld voll gesperrt werden. Am Montag konnte der Übergang bereits halbseitig befahren werden. Am Dienstag soll dann laut Bauleitung die komplette Freigabe erfolgen.