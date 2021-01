Herdorf

Der 9. September 2020, er dürfte Eingang in Herdorfs Geschichtsbücher finden: Nach jahrelanger Planung und einer reinen Bauzeit von kaum mehr einem Jahr wird an jenem lauschigen Spätsommerabend das neue Fachmarktzentrum „H-Plus Carré“ eingeweiht. Dort, wo einst die Hochöfen der „Alten Hütte“ rauchten und nach Ende der Montanindustrie in den 1970er-Jahren die Grundschule und eine Großturnhalle errichtet wurden, hat ein erneuter einschneidender Wandel im Herdorfer Stadtbild seinen vorläufigen Abschluss gefunden.