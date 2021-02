Einkaufen in Daaden: Der Fokus liegt nicht auf Filialisten

„Was sich die Kunden in Daaden so alles wünschen“ – unter dieser Überschrift hatte die RZ dieser Tage über eine interessante Diskussion im Internet berichtet. Im Forum „Spotted Daaden“ (spotted ist Englisch und bedeutet entdeckt) hatten etliche User geschrieben, was sie in Daaden an Einkaufsmöglichkeiten vermissen. Dabei wurde insbesondere ein Drogeriemarkt genannt, aber unter anderem auch ein weiterer Discounter wie Aldi oder Lidl. In den Beiträgen wurde außerdem deutlich, dass offenbar nicht wenige Kunden zum Einkaufen in das neue H-Plus Carré nach Herdorf fahren.