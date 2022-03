Mehr als 2 Millionen Euro – eine weitere Kostensteigerung ist aufgrund der aktuellen Entwicklung der Baupreise und durch Lieferverzögerungen nicht auszuschließen – investiert die CEV Handelsunternehmen, das zum Edeka Verbund gehört, in den Neubau eines Netto-Marktes in Flammersfeld. Der neue Discounter soll im Industriegebiet „Auf der Kornbitze“ in Flammersfeld entstehen und 1000 Quadratmeter umfassen.