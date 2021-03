Einheiten absolvieren 359 Einsätze, viele davon belastend: 2020 brachte Feuerwehr keine Entschleunigung

2020. ein eher ruhiges Jahr, in dem uns die Pandemie neben großem Leid und vielen Einschränkungen auch eine gewisse Entschleunigung beschert hat? Das mag für viele Menschen gelten, nicht aber für die ehrenamtlich Aktiven der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Verdeutlicht hat das Wehrleiter Björn Stürz in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses am Donnerstag mit einem kurzen Jahresbericht, der zugleich auch eine Kurzvorstellung der Feuerwehr war, die ebenso wie die Verbandsgemeinde erst mit der Fusion zu einer neuen Einheit verschmolzen ist.