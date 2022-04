In Rheinland-Pfalz sollen per Landesgesetz bis spätestens 2025 flächendeckend sogenannte wiederkehrende Beiträge für den Straßenausbau (WKB) eingeführt werden. In der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain strebt man die Umsetzung allerdings bereits zum 1. Januar 2024 an – denn nur bis zu diesem Stichtag dürfen Kommunen vom Land auf einen finanziellen Ausgleich zur Finanzierung des Verwaltungsaufwands hoffen.