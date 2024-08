Plus Elkhausen/Kirchen

Eine Weile wird Elkhausen zum Wilden Westen: Im Sommerlager wie die ersten Siedler fühlen

Von Gaby Wertebach

i Natürlich gehörte auch gemeinsames Basteln zum Programm des Sommerlagers bei Elkhausen. Foto: Gaby Wertebach

Das Sommerlager (Sola) der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Kirchen entführte die Teilnehmer in den Wilden Westen, und der lag in diesem Fall in Elkhausen. Wer sich auf die Wiesen der Anhöhe rund um den kleinen Ort begab, der konnte von Weitem erkennen, dass es sich bei der Ankündigung nicht nur um ein Gerücht gehandelt hatte.