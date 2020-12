Betzdorf

Es ist praktizierte Nächstenliebe, was die ehrenamtlichen Helfer des Gabenzaunteams und der Tafel da leisten. Gestern Vormittag und gestern Nachmittag gaben sie Pakete mit Lebensmitteln und Dingen des alltäglichen Bedarfs an bedürftige Menschen aus Betzdorf und Umgebung aus. Für die Menschen, die sich vor dem evangelischen Gemeindehaus in der Gontermannstraße geduldig in die Schlange stellen, ist es wie eine vorweihnachtliche Bescherung. Man begegnet hier Schicksalen.