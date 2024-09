Plus Herdorf

Eine von nur vier in ganz Rheinland-Pfalz: Herdorfer Buchhandlung als „hervorragend“ geehrt

i Claudia Günther mit der Auszeichnung „Hervorragende Buchhandlung“ in ihrem Geschäft . Foto: Thomas Leurs

Der Herdorfer Buchhandlung Braun in der Hauptstraße ist eine besondere Ehre zuteilgeworden. Sie wurde von der Kulturstaatsministerin Claudia Roth mit der Auszeichnung „Hervorragende Buchhandlung“ gewürdigt. Eine von nur vier in ganz Rheinland-Pfalz. Bei einem feierlichen Akt im Kleistforum in Frankfurt/Oder wurde die Urkunde verliehen.