Eine Reise durch die Musikwelt: Orchester der Südwestfälischen Philharmonie begeistert Grundschüler im AK-Land Von Claudia Geimer Die Grundschüler waren beim Konzert in der Betzdorfer Stadthalle mit großer Freude auf der Reise durch die Welt der Musik dabei. Foto: Claudia Geimer Fähnchen schwingend, sitzen die Kinder in der Betzdorfer Stadthalle. Denn sie gehen auf eine musikalische Reise mit dem Flieger auf der Leinwand: Phil-SW-2024, sprich, das Orchester der Südwestfälischen Philharmonie aus Siegen, ist startklar für die Schulkonzerte.

Die Musiker in bequemer Reisekleidung gestalten die jährlichen Konzerte für Grundschüler aus dem Kreis Altenkirchen und dem Nachbarkreis. 26 Schulen, erzählt Intendant Michael Nassauer, haben mitgemacht. Und an die 2000 Dritt- und Viertklässler erleben an zwei Vormittagen eine unterhaltsame Einführung in die Welt der klassischen Musik. Veranstalter ist die Musikgemeinde ...