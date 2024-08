Plus Westerwald EIne Hebammenzentrale, zwei Standorte: Kreise Altenkirchen und Westerwald reichen gemeinsamen Förderantrag ein i In der ehemaligen „Villa Haubrich“ in der Kirchener Bahnhofstraße soll die Hebammenzentrale ihren Platz finden. Archiv Foto: Daniel-D. Pirker Die Metapher der schweren Geburt drängt sich in diesem Fall geradezu auf, letztlich zählt aber nur ein gutes Ende. Genau darauf hoffen der Kreis Altenkirchen und der Westerwaldkreis in Sachen Hebammenzentrale. Lesezeit: 2 Minuten

Nach zahlreichen Abstimmungsgesprächen, so steht es in einer Pressemitteilung aus dem Kreishaus in Altenkirchen, ist dieser Tage ein gemeinsamer Antrag auf Förderung einer Hebammenzentrale mit jeweils einer Hebammenambulanz in Kirchen und Hachenburg beim Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit in Mainz eingereicht worden. Demnach hoffen beide Seiten auf eine ebenso schnelle ...