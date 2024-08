Plus Weyerbusch

Eine Erfolgsgeschichte: 25 Jahre „Hai-Mais Garten“ in Weyerbusch

Von Julia Hilgeroth-Buchner

Es war ein recht holpriger Start in ein neues Leben: Als Hai-Mai und Karl-Josef Brück 1999 beschlossen, ein jahrelang leerstehendes Gebäude mit Lagerhalle am Ortseingang von Weyerbusch für gastronomische Zwecke zu nutzen, da reagierten die Einheimischen teils mit vielsagendem Schweigen, teils mit klaren Worten. Ein China-Restaurant in diesem kleinen Dorf?