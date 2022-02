Eine Chance für die Volksfeste? Abgeordneter Rüddel hält zu schnelle Absage von Events für falsch

Eine zu schnelle Absage der Kirmes oder des Schützenfests in diesem Jahr hält der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel für falsch.

„Ich habe die Hoffnung und bin zuversichtlich, dass ab dem Frühjahr Veranstaltungen, und hier denke ich insbesondere an unsere traditionell gewachsenen Volksfeste, wieder in gewohnter Weise normal durchgeführt werden können. Omikron hat uns diese Chance auf Normalität gebracht“, wird der Parlamentarier in einer Pressemitteilung zitiert.

Unverzichtbar für solche Feste und Märkte ist für ihn insbesondere das Schaustellergewerbe. Aber auch für das Vereinsleben und Miteinander vor Ort seien, sagt Rüddel, die nun seit zwei Jahren nur reduziert durchgeführten oder komplett ausgefallenen Veranstaltungen wichtig. Der Christdemokrat rechnet damit, dass das, was mittlerweile in fast ganz Europa zur Normalität geworden sei, auch bald in Deutschland die Regel werde: Wegfall aller Corona-Beschränkungen durch den Staat und Übergang zu mehr Eigenverantwortung.

Zur Durchführung von Volksfesten, sagt der Abgeordnete, sei eine gute Kooperation mit den Kommunen von besonderer Wichtigkeit. „Da in weniger als vier Wochen alle staatlichen Corona-Beschränkungen der Vergangenheit angehören, sollten Veranstalter jetzt schon Kontakt zu den kommunalen Ordnungs- und Gesundheitsbehörden vor Ort suchen, um Hand in Hand noch notwendige Konzepte zu erarbeiten, um endlich wieder Normalität zu leben.“