Gebhardshain

So ganz unter den Tisch fallen lassen, das wollten die Gebhardshainer ihr Jubiläum dann doch nicht. Am vergangenen Wochenende hätte die Gemeinde, unter anderem mit einem stehenden Festzug am Samstag, ihr 800-jähriges Dorfjubiläum groß gefeiert. Corona hat dies verhindert.