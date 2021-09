Archivierter Artikel vom 02.08.2021, 17:00 Uhr

Hennef

Einbruch in Hennef: Täter hatten keine Lust auf Sexspielzeug

Da staunte die Polizei in Hennef nicht schlecht, als sie nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Bonner Straße den Tatort mit Sexspielzeug dekoriert vorfand.