Altenkirchen/Forstmehren

Einbrecher scheitern in Altenkirchen – Verdächtige Männer in Forstmehren

In der Nacht auf den ersten Weihnachtstag zwischen 18 und 9 Uhr haben unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Sehrtenbachstraße in Altenkirchen einzubrechen. An verschiedenen Stellen wurden Hebelspuren festgestellt, durch die ein Schaden im vierstelligen Bereich entstanden sein dürfte, so die Polizei. Die Täter gelangten nicht in das Objekt.