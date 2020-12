Eichelhardt

„Gehirnforschung“ steht auf dem Heftchen zur Ausstellung, welches eher anmutet wie ein Gruß aus längst vergangenen Zeiten, als die Medizin noch mehr Spekulation und Experiment als konkrete Wissenschaft war. Doch das ist gewollt, denn der in Eichelhardt lebende Künstler Frank Herzog hat sich dem menschlichen Hirn und all seiner Facetten in seiner ganz eigenen Art der Kunst angenommen. Mal augenzwinkernd, mal böse, immer feinsinnig, selbst, wenn es derb wird.