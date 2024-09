Plus Hövels Einblick in energetischen Sanierungsfahrplan: Kölner Firma stellt Pläne fürs Bürgerhaus Hövels vor Von Elmar Hering i Das viel genutzte Bürgerhaus in Hövels stammt aus dem Baujahr 1984. Die energetische Sanieriung war jüngst Thema im Ortsgemeinderat. Foto: Elmar Hering Das 40 Jahre alte Bürgerhaus in Hövels hat eine energetische Schwachstelle: die Nachtspeicherheizung. Diese Erkenntnis ist nicht neu, jetzt aber liegt sie Schwarz auf Weiß vor. Und noch viel mehr wurde bei der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats deutlich. Lesezeit: 2 Minuten

Das Bürgerhaus hat eine Fläche von 284 Quadratmetern und schlägt aktuell mit jährlichen Energiekosten in Höhe von mehr als 4700 Euro zu Buche. Wenngleich die Ortsgemeinde in der Vergangenheit schon mehrfach in die Gebäudesubstanz investiert hat (zum Beispiel Dachdämmung, neue Fenster, LED-Beleuchtung) entspricht die Energiebilanz nicht mehr dem Stand der ...