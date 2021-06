Die große Halle in Breidscheidt-Mühlental, in der ehemals feinste Tischwäsche von der Firma Ebert und Schönfeld gewebt wurde, verwandelt sich derzeit in eine Art Schatzkammer. Möbel, Geschirr, Lampen, Gartenschirme, Kleidung, Spielzeug, Omas Rumtopf und Opas Brotschneidemaschine – Hier findet man alles und nichts.