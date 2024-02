Plus Wissen Ein Webstuhl reist durch Europa: Bildwirkerin startet ungewöhnliche Tour in Wissen Nein, der fliegende Teppich kommt nicht nach Wissen, aber es mutet beinahe schon ein wenig märchenhaft an, was die Bildwirkerin Andrea Milde vorhat. Zum Auftakt ihres großen Europa-Projektes zieht die Berliner Künstlerin mit ihrem KuKumobil in die Wissener Innenstadt ein – ein etwa 14-tägiger Prolog für ihre Tour im Zeichen des Webstuhls. Von Elmar Hering

Die Künstlerin, Jahrgang 1963, absolvierte ihre Ausbildung zur Bildwirkerin in Frankreich (an der renommierten Ecole d’Art Décoratif in Aubusson), lebte anschließend lange Zeit in Spanien und zog 2017 nach Berlin. Seit mehr als 30 Jahren ist sie nun in diesem kunstvollen Metier zu Hause. In dieser Zeit entstand eine Reihe ...