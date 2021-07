Ein Salzburger kommt nach Siegen: Markus Steinwender ist neuer Apollo-Intendant

Auf die Frage, was ihm am Theater besonders Spaß mache, muss der neue Siegener Theaterintendant einige Sekunden überlegen. „Es ist das Einbinden vieler Generationen“, sagt Markus Steinwender (49) schließlich. Der Salzburger wird der Nachfolger des bekannten und erfolgreichen Siegener Theatermachers Magnus Reitschuster. Der hört im Sommer 2022 auf. Nun wurde sein Nachfolger offiziell im großen Saal des Apollo-Theaters in Siegen vorgestellt. Markus Steinwender ist ein preisgekrönter Regisseur und Kurator. Der Österreicher habe sich gegen 30 Mitbewerber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgesetzt, verdeutlicht Herbert Landau, Vorsitzender des Apollo-Trägervereins.