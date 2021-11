„Die Ortsgemeinde Mudersbach möchte die besonderen Leistungen ihres verstorbenen Orts- und Verbandsbürgermeisters Maik Köhler würdigen und ein ihm dauerhaftes Andenken bewahren.“ So heißt es in einem Antrag der CDU-Fraktion im Ortsgemeinderat Mudersbach, der vom CDU-Ortsverband unterstützt wird. Auch im Mudersbacher Rat kam dieser Vorschlag gut an.