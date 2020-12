Ein Opfer der Corona-Krise: Bürgergesellschaft in Betzdorf schließt

Betzdorf

Ein erstes Opfer im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gibt es im Gastronomiebereich in Betzdorf. Die Bürgergesellschaft bleibt ab heute geschlossen. Pächter Zlatimir Stojkovski (63) sieht im Moment keine andere Perspektive. „Die Gäste bleiben aus.“ Das gilt für Restaurant und Hotel gleichermaßen. „Würde ich wissen, dass sich die Situation in wenigen Monaten wieder bessert, dann würde ich versuchen, die Durststrecke zu überstehen“, erzählt der Pächter. Aber die Perspektive sieht er aktuell nicht. In zwei Jahren mit 100.000 Euro Schulden dazustehen, das könne auch nicht Sinn der Sache sein. „Dann lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende“. Aber die Entscheidung „tut weh“, verdeutlicht er mehrfach.