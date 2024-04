Plus Altenkirchen

Ein Meilenstein in Altenkirchen: Stadtbüro soll zum Begegnungsort für Bürger werden

i Verbandsgemeindebürgermeister Fred Jüngerich (links) überreichte Präsente an Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz. Foto: Annika Stock

Viele Gäste aus der Kreisstadt Altenkirchen, aus der Verwaltung, der Kommunalpolitik, Vereinen und Institutionen hatten sich am Mittwochnachmittag an der Bahnhofstraße 28 in Altenkirchen eingefunden. Es gab einen Grund zum Feiern: Das Stadtbüro wurde offiziell eröffnet.