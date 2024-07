Plus Altenkirchen

Ein literarischer Ausflug in die sonnige Provence: Ausgangspunkt ist der Kunstraum Altenkirchen

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Der Oberirsener Künstler Friedhelm Zöllner und der Klangimpressionist Hans Walter Putze aus Dierdorf ergänzten sich bei der Lesung „Das blaue Band der Durance“ im Altenkirchener Kunstraum ideal. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Feierabendverkehr in der Kreisstadt. Auf der Quengelstraße knubbelt sich Auto an Auto, Passanten hasten von hier nach dort. Inmitten dieses ganz normalen Wahnsinns liegt der neue Kunstraum. Und während es draußen weiter lärmt, geht dort an diesem frühen Donnerstagabend die literarische Sonne der Provence auf.