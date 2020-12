Altenkirchen

Es ist das Jahr 1940, als ein junger Mann aus Den Haag eine folgenschwere Entscheidung trifft: Er möchte Pater werden und sich ganz in den Dienst der Kirche stellen. Der 18-Jährige weiß genau, was er tut, denn seine Schulzeit am Jesuitenkolleg, einem Gymnasium für Jungen, hat ihn geprägt. Er will in die Nachfolge der Patres gehen, die ihm Lehrer und Vorbild zugleich waren. Sein Vater weist ihn besorgt auf die Endgültigkeit dieses Entschlusses hin, während die Mutter traurig ist, dass sie ihren ältesten Sohn „verliert“. Doch der junge Mann kann nicht anders, als seinem Ruf zu folgen, und so wird er am 8. September 1940 ordiniert. Nun beginnt ein Weg, der Hürden, aber auch große Erfüllung mit sich bringt.