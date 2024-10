Plus Wissen Ein Konzert (fast) wie ein Klassentreffen: Musiker Martin Quast und Freunde feiern im Kulturwerk Wissen Von Elmar Hering i Martin Quast (2. von rechts), hier mit der Brucher Blues Band, hatte zu diesem ganz besonderen Abend seiner Musikerkarriere viele Wegbegleiter aus den vergangenen vier Jahrzehnten eingeladen. Für das Publikum im Kulturwerk war es ein Genuss. Foto: Elmar Hering Wenn Songs von Led Zeppelin, Kansas, Bob Seger, den Drifters, den Cranberries, den Rolling Stones und viele viele mehr einen Abend füllen, dann ist klar: Der Blick geht in den musikalischen Rückspiegel. Beim besonderen Konzertabend mit dem Betzdorfer Musiker Martin Quast hatte das Publikum im Wissener Kulturwerk große Freude an dieser Perspektive. Lesezeit: 3 Minuten

Seit 40 Jahren steht Quast als Livemusiker auf der Bühne, als Sänger mit famoser Stimme, als Gitarrist und als Freund vieler Musikerkolleginnen und -kollegen. Kein Wunder also, dass er dem Geburtstagskonzert den Untertitel „With a little help from my Friends“ gegeben hatte. Das anfänglich angedeutete Lampenfieber verflüchtigte sich schnell. Weit mehr ...