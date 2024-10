Plus Altenkirchen

Ein Jahr Notschlafstelle: Wohnungslosigkeit hat auch im AK-Land viele Facetten

i Wohnungslosigkeit hat viele Facetten. Die Fachstelle der Caritas will verhindern, dass Menschen auf der Straße landen und Hilfen aufzeigen. Foto: Marijan Murat/picture alliance/dpa

Kein Dach mehr über dem Kopf haben, keine Möglichkeit, sich und seine Kleidung zu waschen oder sich einfach nur in Ruhe umziehen – das ist für wohnungslose Menschen nicht möglich. Wer in akuter Not Hilfe benötigt, weil er nirgendwo unterkommt, wird an der Rathausstraße 5 in Altenkirchen bei der Caritas Rhein-Sieg fündig. Dort gibt es seit dem1. August 2023 das freiwillige Caritas-Angebot einer Notschlafstelle.